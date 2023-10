Pflegedirektor (m/w/d) St.-Clemens-Hospital Geldern

Das St.-Clemens-Hospital Geldern sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pflegedirektor (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: d.sielemann@clemens-hospital.de

Mehr Informationen: www.clemens-hospital.de

St.-Clemens-Hospital Geldern

Pflegedirektor

Vollzeit

Vergütung: einzelvertraglich vereinbarte Vergütung

29-2072.00 Pflegedienstleitung Verwaltung

- fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Leitung sowie Führung des Pflege- und Funktionsdienstes

- Steuerung der Pflegeprozesse und der internen Abläufe in strategischer und operativer Hinsicht (u. a. Optimierung von Pflegestrukturen und Dokumentation sowie Entwicklung von Arbeitszeit- und Einsatzmodellen)

- zukunftsorientierte/-r Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekonzepte und -standards sowie der Pflegeweiterbildung in Anlehnung an aktuelle pflegewissenschaftliche Erkenntnisse zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, modernen und wirtschaftlich ausgerichteten Pflege unter

christlichen Gesichtspunkten

- Entwicklung bzw. Ausbau von Berichts- und Reportingstrukturen sowie Benchmarksystemen in der Pflege

- Ergebnisorientierte Mitarbeit in interdisziplinären Projekten zur Weiterentwicklung des Hauses

- Mitgestaltung der baulichen Entwicklung des Standortes