Product Owner (m/w/d) CLINOTEL Krankenhausverbund gGmbH

Die CLINOTEL Krankenhausverbund gGmbH sucht einen Product Owner (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@clinotel.de

Mehr Informationen: www.clinotel.de

CLINOTEL Krankenhausverbund gGmbH

Product Owner

k.a

Vergütung: k.A. Gehaltsvorstellung

29-2072.00 Produktmanagement Verwaltung

In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Pflege und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer web-basierten Benchmark-Auswertungen. Sie übersetzen strategische Visionen der Unternehmensleitung und Wünsche unserer Mitgliedshäuser in Vorgaben für begeisternde Auswertungsprodukte, die unseren Kunden Standortbestimmung und Entscheidungshilfen bieten. Damit leisten Sie Ihren Beitrag für die nachhaltige Sicherung der Existenz unserer kommunalen und freigemeinnützigen Mitgliedskrankenhäuser.

Sie werden

- interprofessionell und qualitäts- und lösungsorientiert arbeiten

- eigene Ideen entwickeln und umsetzen

- hierbei von den Projektleitern unserer Kompetenzteams fachlich beraten

- Ihr vorhandenes Wissen multiplizieren

- unser offenes Betriebsklima mit flachen Hierarchien kennenlernen

- ohne Renditedruck und ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten

- moderne Büroräume mit ausgezeichneter Hardwareausstattung nutzen

- als Netzwerkmanager langfristige partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Mitgliedskliniken aufbauen

- Einblicke in die Praxis erfolgreichen Krankenhausmanagements erhalten