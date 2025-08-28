Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d) OINK Media GmbH, Köln oder deutschlandweit
Die OINK Media GmbH, Köln sucht ab sofort einen Product Owner Software für Qualitäts- und Prozessmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).
Sie verantworten die inhaltliche Weiterentwicklung der Software
Sie sind das Bindeglied zwischen Kunden und Programmierern, um neue Funktionen und Verbesserungen umzusetzen
Sie testen die Software, bevor Updates ausgeliefert werden
Sie führen Schulungen bei den Kunden durch
Sie stellen Kunden Neuerungen mittels Webinaren vor
mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung im Qualitätsmanagement in einem Krankenhaus, idealerweise mit Leitungserfahrung
Erfahrung in der Bearbeitung von Strukturprüfungen
Affinität zu Softwareprodukten
gute Kommunikationsfähigkeit
strukturierte Arbeitsweise