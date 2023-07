Referent Krankenhausabrechnung / Medizincontrolling: AOK Niedersachsen, Hannover

Die AOK Niedersachsen, Hannover sucht einen Referenten Krankenhausabrechnung / Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

AOK Niedersachsen, Hannover

Referent Krankenhausabrechnung / Medizincontrolling

- Sie sichern den effektiven und effizienten Ablauf und die Weiterentwicklung der stationären Rechnungsprüfung in unseren dezentralen Abrechnungsteams

- Dafür optimieren Sie die Prozesse der Rechnungsprüfung, indem Sie z. B. neue Gesetze bewerten und entsprechend Maßnahmen für die Umsetzung entwickeln

- Sie beraten und unterstützen unsere Führungskräfte und Mitarbeiter/innen bei Fragen zum DRG- und PEPP-System

- Sie arbeiten an der inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung unserer Abrechnungssoftware mit

- Zusätzlich leiten und begleiten Sie Projekte in Ihrem Aufgabenbereich und entwickeln unsere Zusammenarbeit mit dem MDK weiter