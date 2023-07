Referent Programmbüro (pmo) IT- / Digitalstrategie und Organisationsentwicklung m/w/d Universitätsklinikum Regensburg AöR

Das Universitätsklinikum Regensburg AöR sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Referent Programmbüro (pmo) IT- / Digitalstrategie und Organisationsentwicklung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Regensburg AöR

Referent Programmbüro (pmo) IT- / Digitalstrategie und Organisationsentwicklung

BY

Vollzeit

38,5

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Referent Verwaltung

- Etablierung eines professionellen Projektmanagements zur Umsetzung unserer IT- und Digitalstrategie

- Koordination der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen / Teilprojekte

- Unterstützung der Projektbeteiligten bei der Analyse der Ist-Prozesse und Definition der künftigen Soll-Prozesse

- Enge Zusammenarbeit mit den Kliniken, Abteilungen und Instituten, der Abteilung IT und der medizinischen Fakultät

- Direkter Bericht an den Vorstand