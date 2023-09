Referent Schwerpunkt Controlling Stationäre Versorgung HEK - Hanseatische Krankenkasse Hamburg

Die HEK - Hanseatische Krankenkasse, Hamburg sucht schnellstmöglich einen Referenten mit dem Schwerpunkt Controlling für den Bereich Stationäre Versorgung (m/w) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Bewerbungen@hek.de

Mehr Informationen: www.hek.de

HEK - Hanseatische Krankenkasse

Referent Schwerpunkt Controlling

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat attraktive tarifliche Vergütung

29-2072.00 Referent Verwaltung

- Konzepterstellung zur Erlösoptimierung, Einführung, Begleitung und Evaluation

- Entwicklung von Strategien und Analysen in Zusammenarbeit mit den Führungskräften und dem Geschäftsprozessmanagement

- Beratung und Unterstützung der Bereichsleitung in fachlichen Fragestellungen sowie bei der Entwicklung neuer Handlungsfelder

- Erstellung anspruchsvoller Statistiken und Analysen

- Fachliche Schulungen der Mitarbeiter in Hinblick auf Erlösoptimierung