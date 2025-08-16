Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung von Krankenhausleistungen (m/w/d) R+V Betriebskrankenkasse Wiesbaden

person_search

Die R+V Betriebskrankenkasse, Wiesbaden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung von Krankenhausleistungen (m/w/d) für das Krankenhaus Referat (Stellenanzeige).

R+V Betriebskrankenkasse

Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung

Bewerbungsanschrift:

Kreuzberger Ring 21

65205 Wiesbaden





Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: k.A.

Aufgaben: Prüfung der Kodierung der stationär abgerechneten Krankenhausleistungen

Beanstandung von Krankenhausabrechnungen

Beauftragung und Auswertung von MD Gutachten

Kommunikation mit dem MD und Kommunikation bzw. Verhandlung mit den Kliniken zu Abrechnungsfragen

Mitwirkung bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen zur Kostensteuerung, Prozessoptimierung und internen Qualitätssicherung im Rahmen der Abrechnungsprüfung

Ausbildung: Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch / pflegerischen Assistenzberuf

Wünschenswert: Eine abgeschlossene Weiterbildung zur klinischen Kodierfachkraft oder eine vergleichbare Zusatzqualifikation

Berufserfahrung Erfahrungen im Kodier- bzw. Abrechnungsprüfungsbereich und sehr guter Sachverstand für Diagnosen und Prozeduren

Berufserfahrung in der Abrechnung / Somatik / Psychiatrie / Psychosomatik

gutes Ausdrucksvermögen zum medizinfachlichen Dialog

Fähigkeiten: sehr gutes kunden- und serviceorientiertes Kommunikationsverhalten

selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

Initiative und Engagement

Konfliktmanagement

empathisches Auftreten

2025-08-16

2025-09-14

