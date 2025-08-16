Mitarbeitender im Produktmanagement (m/w/d) OINK Media GmbH, K&#246;ln oder deutschlandweit />

Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung von Krankenhausleistungen (m/w/d) R+V Betriebskrankenkasse Wiesbaden

Scan QR-Code 107375Die R+V Betriebskrankenkasse, Wiesbaden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung von Krankenhausleistungen (m/w/d) für das Krankenhaus Referat (Stellenanzeige).

Klinikum: Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung (m/w/d)

Ausschreibendes Unternehmen:
R+V Betriebskrankenkasse

Ausgeschriebene Stelle:
Sachbearbeiter Kodierung und Abrechnungsprüfung

Bewerbungsanschrift:
Kreuzberger Ring 21

65205
Wiesbaden



Bundesland:
HE
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: k.A.

Kategorisierung:
29-2072.00 Sachbearbeitung Verwaltung

Aufgaben:

Prüfung der Kodierung der stationär abgerechneten Krankenhausleistungen
Beanstandung von Krankenhausabrechnungen
Beauftragung und Auswertung von MD Gutachten
Kommunikation mit dem MD und Kommunikation bzw. Verhandlung mit den Kliniken zu Abrechnungsfragen
Mitwirkung bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen zur Kostensteuerung, Prozessoptimierung und internen Qualitätssicherung im Rahmen der Abrechnungsprüfung

Ausbildung:

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinisch / pflegerischen Assistenzberuf
Wünschenswert: Eine abgeschlossene Weiterbildung zur klinischen Kodierfachkraft oder eine vergleichbare Zusatzqualifikation

Berufserfahrung

Erfahrungen im Kodier- bzw. Abrechnungsprüfungsbereich und sehr guter Sachverstand für Diagnosen und Prozeduren
Berufserfahrung in der Abrechnung / Somatik / Psychiatrie / Psychosomatik
gutes Ausdrucksvermögen zum medizinfachlichen Dialog

Fähigkeiten:

sehr gutes kunden- und serviceorientiertes Kommunikationsverhalten
selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
Initiative und Engagement
Konfliktmanagement
empathisches Auftreten

Online seit
2025-08-16
Gültig bis
2025-09-14





