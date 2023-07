Sachbearbeitung Qualitätssicherung (m/w/d) Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover

Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Sachbearbeitung Qualitätssicherung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover

Sachbearbeitung Qualitätssicherung

Am Mittelfelde 169

Vollzeit

Vergütung: Vergütung bis EG 8 TVöD/VKA

29-2072.00 Kodierfachkraft Sachbearbeitung

• Rechnungsprüfung / Rechnungsbearbeitung, insbesondere ambulante Operationen, Anästhesie und DRG-Abrechnungen • Überprüfung der Leistungserbringer (auffällige Ärzte, Krankenhäuser), einschließlich der Führung des Schriftverkehrs, der Einschaltung des Landesverbandes bzw. des beratenden Arztes sowie • Ergebnismitteilung an die Teamleitung, die Teamkoordinatoren und die CUSA-Anwender

• eine erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Berufsausbildung im Gesundheitswesen • sehr gute Kenntnisse in der DRG-Abrechnung (z.B. als Kodierfachkraft)

• sehr gute Kenntnisse in der DRG-Abrechnung

• sehr gute Kenntnisse in der Abrechnung der ärztlichen Leistungen nach der UV-GOÄ

• gute Kenntnisse im UV-Recht

• gute medizinische Kenntnisse sowie

• die Bereitschaft sich in vorhandene EDV-Fachanwendungen einzuarbeiten