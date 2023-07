Sachgebietsleiter Leistungscontrolling und Kostensicherung m/w/d Gesundheitszentrum Bitterfeld / Wolfen gGmbH

Die Gesundheitszentrum Bitterfeld / Wolfen gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachgebietsleiter Leistungscontrolling und Kostensicherung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Gesundheitszentrum Bitterfeld / Wolfen gGmbH

Sachgebietsleiter Leistungscontrolling und Kostensicherung

Vollzeit

40

Vergütung: attraktive tarifliche Vergütung

- Leitung des Bereichs Kostensicherung und Verantwortung für eine korrekte, zeitgerechte Abrechnung

- Stellvertretung der Abteilungsleiterin in den Bereichen Patientenaufnahme und Case Management

- Leistungscontrolling: Erstellung statistischer Auswertungen jeglicher Art:

• Vorbereitung und Erstellung der monatlichen Leistungsstatistik

• Auswertungen für die Geschäftsführung, Ärzte, Abteilungen, Bereiche Quartalberichte, Zuarbeiten für Lageberichte

• Erlösverprobung, Mitarbeit an den Jahresabschlussaktivitäten

• Vorbereitung der Leistungsstatistiken und Begleitung der Budget- und Entgeltverhandlungen

• Statistiken für externe Leistungsabfragen, etc.

- Organisation der innerbetrieblichen Leistungsstatistik

• Anlage und Bewertung von neutralen Leistungen

• Erstellung von neutralen Leistungsstatistiken

• Prüfung der Plausibilitäten und Behebung von Unstimmigkeiten

- Unterstützung durch Erstellen vorbereitender Zuarbeiten

- Mitarbeit an Projektarbeiten

- Übernahme eigenständiger Aufgabengebiete des Patientenmanagements