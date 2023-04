Senior Consultant / Berater Krankenhaus-Controlling (m/w/d) CompuGroup Medical SE & Co.KGaA

Die CompuGroup Medical SE & Co.KGaA sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Senior Consultant / Berater Krankenhaus-Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.cgm.com

CompuGroup Medical SE & Co.KGaA

Senior Consultant / Berater Krankenhaus-Controlling

BY

Vollzeit

Vergütung: Attraktive Vergütung

29-2072.00 Consultant Controlling

Du übernimmst Projekte in der Beratung unserer Kund:innen in verschiedenen Bereichen des Krankenhaus-Controllings.

Die Projekte umfassen die Bereiche der Kostenträgerrechnung/ InEK-Kalkulation, der Konzeption und Implementierung von modernen Controllinginstrumenten/ Berichtswesen, des Prozess- und Changemanagement im Controlling.

Du gestaltest aktiv die Weiterentwicklung unseres Beratungsportfolios mit.

Du möchtest Deinen Wohnort nicht verlassen? Kein Problem, wir bieten bundesweit mobiles Arbeiten an.

Du bringst Dich bei zusätzlichen Themen rund um unser Data Warehouse eisTIK® ein.

Du bist Teil des KMS-Netzwerkes und lernst interessante Persönlichkeiten der Gesundheitsbranche kennen.