Senior Medizincontroller *in / Abrechnungsspezialist *in (w/m/d) Universitätsmedizin Göttingen

Die Universitätsmedizin Göttingen sucht ab sofort eine*n Senior Medizincontroller*in / Abrechnungsspezialist*in (w/m/d) (Stellenanzeige).

Universitätsmedizin Göttingen

Senior Medizincontroller

Vollzeit

38,5

Vergütung: Entgelt nach TV-L

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Stabstellenfunktion zur Unterstützung der Geschäftsbereichs- und Sachgebietsleitungen

Erarbeitung von Konzepten zur Prozessverbesserung im Geschäftsbereich und in den Schnittstellenbereichen

Enge Zusammenarbeit mit den Kliniken, um deren individuelle Herausforderungen in Bezug auf Erlösmanagement zu identifizieren und maßgeschneiderte, an der Gesamtstrategie der UMG orientierte Strategien zu entwickeln

Bereichsorientiertes Projektmanagement, inklusive Projektleitung

Weiterentwicklung der Schnittstellen zu den klinischen Fachabteilungen, Instituten und Geschäftsbereichen wie Finanzen, Materialwirtschaft, IT, Personal und Gebäudemanagement, sowie Stabstellen der Vorstandsressorts

Beratung und Schulung ärztlicher Mitarbeiter*innen, der Pflegenden und allen an der Versorgung von Patient*innen beteiligten Berufsgruppen