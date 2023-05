Senior Medizincontroller (w/m/d) Asklepios Klinikum Harburg

Das Asklepios Klinikum Harburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Medizincontroller (w/m/d) für die Abteilung Medizincontrolling und Erlösmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.asklepios.com

Asklepios Klinikum Harburg

Senior Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Organisation des MD-Management, der externen Qualitätssicherung, der Strukturprüfungen der OPS-Komplexkodes sowie der Prüfungen der QS-Richtlinien des G-BA in der Abteilung Medizincontrolling, prozessuale Abstimmung und Unterstützung durch die Kliniken/Zentren

Fachliche Leitung der DRG Manager

Sicherstellung einer korrekten und vollständigen Dokumentation im Asklepios unter Nutzung und Schulung von automatisierten Kodierunterstützungen oder KI

Begleitung der Einführung der fallbegleitenden Kodierung in den Fachbereichen sowie Verweildauersteuerung

Ansprechpartner und Beratung der Kliniken und Zentren im Rahmen des jeweiligen Portfoliomanagements

Unterstützung in Kalkulations- und Prozessfragen sowie in Analysen des Leistungsspektrums