Spezialist Krankenhauserörterung (m/w/d) AOK PLUS Gera, Erfurt, Suhl

Die AOK PLUS sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Standorten Gera, Erfurt und Suhl einen Spezialist Krankenhauserörterung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: plus.aok.de

AOK PLUS

Spezialist Erörterungsverfahren

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach Gruppe 7/8 BAT / AOK-Neu

29-2072.00 Erörterungsverfahren Verwaltung

- Ihr Ziel wird es sein, die Prüfergebnisse des medizinischen Dienstes durch die selbstständige Durchführung von Erörterungsverfahren und Vergleichen mit Krankenhäusern, sowie durch die Vor- und Nachbereitung von Klageverfahren zu sichern.

- Dabei werden Sie fortlaufend den Erörterungs- und Klageprozess unter Einbeziehung Ihrer juristischen, medizinischen und fachlichen Expertise weiterentwickeln.

- Des Weiteren stehen Sie dem Krankenhausfallmanagement beratend zur Seite und nehmen an teaminternen sowie externen Fallbesprechungen teil.

- Sie bauen mit Krankenhäusern eine vertragspartnerschaftliche Beziehung auf, um Abrechnungsstreitigkeiten zu schlichten und Sozialgerichtsverfahren zu vermeiden.

- Die Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen innerhalb der AOK PLUS sowie auf Bundesebene runden diese Stelle ab.