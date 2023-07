Stabsstelle Medizinisches Prozessmanagement (w/m/d) Tadewald Personalberatung GmbH

Die Tadewald Personalberatung GmbH hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position der Stabsstelle Medizinisches Prozessmanagement (w/m/d) für ein Universitätsklinikum in Sachsen-Anhalt zu besetzen (Stellenanzeige).

Tadewald Personalberatung GmbH

Stabsstelle Medizinisches Prozessmanagement

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Krankenhausmanagement Verwaltung

Diese neu geschaffene Stelle ist zur Unterstützung des Ärztlichen Direktors (Vorstandsvorsitzender) in Form einer Stabsstelle konzipiert und beinhaltet die Abwesenheitsvertretung des Ärztlichen Direktors in organisatorischen Belangen.

In dieser Aufgabe obliegt Ihnen im Wesentlichen die interne Ressourcensteuerung und Harmonisierung der Schnittstellen bei allen Prozessen des ärztlichen Managements.

Hierzu gehört insbesondere die Koordination mit dem gut etablierten Belegungsmanagement, das OP-Management, die Allokation der Intensivbetten und die Steuerung der übergeordneten Themen des DRG-Controllings.

Ebenfalls sind Sie in die zukunftsgerichteten Fragestellungen des strategischen Medizinmanagements wie z. B. Akquisitionen, Leistungswachstum und Personalgewinnung eingebunden.

Unterstützt werden Sie durch zwei Mitarbeitende und können Ihren Bereich entsprechend der wirtschaftlichen Möglichkeiten personell zielgerichtet weiterentwickeln.