Das Sana Klinikum Hameln-Pyrmont sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stellv. Teamleitung im Medizincontrolling (m/w/d)

Sana Klinikum Hameln-Pyrmont

Teamleitung im Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach den Bestimmungen des TVöD

Sie führen kompetent ein Team aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sowohl bei der Organisation des Bereichs wie auch des Personaleinsatzes setzen wir auf Ihr Können. Sie berichten nachvollziehbar Ihren vorgesetzten Stellen die Kernpunkte aus der Arbeit Ihres gesamten Teams in Gesprächen und anhand von Auswertungen. Sie lösen problematische Aufgabenstellungen und beraten die Teammitglieder. Sie sind verantwortlich für Überwachung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der Kodier- und Dokumentationsqualität auch im Hinblick auf gesetzliche Anpassungen.

Zu Ihren Stärken gehören fundierte Kenntnisse im Medizincontrolling und sichere Anwendung der deutschen Kodierrichtlinien, verbunden mit analytischem

Denkvermögen und Anpassungsfähigkeit an das stetig wachsende System.

Sie bringen bereits Erfahrungen in einer Leitungs- oder Stellvertretungsposition mit.

Sie verfügen über gute Kenntnisse in SAP / IS-Hmed und Amondis / Checkpoint.

Sie besitzen Erfahrungen im MDK Management.