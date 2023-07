Stellvertretender Pflegedirektor (m/w/d) GFO Kliniken Bonn

Die GFO Kliniken Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Stellvertretenden Pflegedirektor (m/w/d) (Stellenanzeige).

GFO Kliniken Bonn

Stellvertretender Pflegedirektor

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Pflegedirektion Pflege

- Mitwirkung an der kollegialen Zusammenarbeit innerhalb der Pflegedirektion sowie multiprofessionell mit allen Leitungsebenen in Absprache Vertretung der Pflegedirektorin in allen Belangen (bspw. Betriebsleitung)

- Mitwirkung an der Planung, Begleitung sowie Weiterentwicklung maßgeschneiderter Personalentwicklungsmaßnahmen für verschiedene Fachberufe

- Mitverantwortung für den Pflege- und Funktionsdienst

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Unternehmenszielen

- Mitgestaltung einer zeitgemäßen und sachgerechten Personalpolitik, mit der sich unsere Mitarbeiter*innen identifizieren können