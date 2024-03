Stv. Krankenhausleitung / Betriebswirt (m/w/d) Kreiskrankenhaus Osterholz

Das Kreiskrankenhaus Osterholz sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stv. Krankenhausleitung / Betriebswirt (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.kreiskrankenhaus-osterholz.de

Kreiskrankenhaus Osterholz

Krankenhausleitung

Vollzeit

Vergütung: Bezahlung nach TVöD-K / VKA

29-2072.00 Krankenhausmanagement Verwaltung

Beratung der Krankenhausleitung und der klinischen Leistungserbringer in allen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und aktive Unterstützung des laufenden Veränderungsprozesses im Kreiskrankenhaus

Erstellung des monatlichen Berichtswesens (Leistungs- und Kostenberichte) sowie die verantwortliche Erstellung, Entwicklung und Analyse des monatlichen Plan-/Ist-Vergleiches

Erstellung der Wirtschaftsplanung inkl. ausführlicher Kommentierung

Mitwirkung beim Jahresabschluss sowie Durchführung betriebswirtschaftlicher Analysen

Erkennung von Schwachstellen und Planabweichungen und Einleitung von entsprechenden Gegenmaßnahmen

Mitwirkung in Projekten zur operativen und strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens

Teilnahme an den Entgeltverhandlungen und Vorbereitung sämtlicher Verhandlungs- und Vereinbarungsunterlagen

Eigenverantwortliche Weiterentwicklung der konzeptionellen Controlling-Systeme

Vorbereitung der Klagefälle in streitigen MD-Prüfverfahren