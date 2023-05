Team Leitung "Kodierung und MD-Bearbeitung" (w/m/d) Universitätsklinikum Tübingen

Das Universitätsklinikum Tübingen sucht zum 01.07.2023 eine Team Leitung Kodierung und MD-Bearbeitung (w/m/d) für die Abteilung Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Tübingen

Leitung Kodierung und MD-Bearbeitung

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Zusammenführung der medizinischen Kodierfachkräfte der Kliniken für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Orthopädie sowie Urologie inklusive einer stellvertretenden Teamleitung in einem gemeinsamen Team

Leitung dieses neuen gemeinsamen Teams „Kodierung und MD-Bearbeitung“ in allen anfallenden fachlichen und personellen Aufgaben

Koordination sowie Mitarbeit bei den Aufgaben des Teams bzgl. der Kodierung stationärer und ambulanter Fälle sowie der Bearbeitung von Anfragen der Kostenträger und des Medizinischen Dienstes

Mitwirkung an strukturellen Veränderungen der dem Team zugeordneten Fachabteilungen (z.B. Ambulantisierung) sofern Sie die Kodierung und die Bearbeitung von Anfragen des Medizinischen Dienstes betreffen

Enge Zusammenarbeit mit den Teamleitungen weiterer Kodierteams des Universitätsklinikums, den klinischen Fachabteilungen sowie der Patientenverwaltung, dem Zentralbereich Controlling und der Stabsstelle Zentralbereich Medizin: Struktur-, Prozess- und Qualitätsmanagement