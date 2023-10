Teamkoordinator w/m/d Asklepios Klinikum Harburg Hamburg

Das Asklepios Klinikum Harburg sucht zum nächstmöglichen Termin einen Teamkoordinator (w/m/d) für den Bereich Stationäre und Ambulante Abrechnung im Erlösmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung.harburg@asklepios.com

Mehr Informationen: www.asklepios.com

Asklepios Klinikum Harburg

Teamkoordinator

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

- Koordination und Steuerung der Arbeitsabläufe in der Abteilung,

- Abrechnung aller im Behandlungsbereich des Klinikums erbrachten Leistungen,

- Prüfung der abrechnungsrelevanten Daten und Sicherstellung des zeitnahen Rechnungsversands,

- Bearbeitung und Überwachung der ordnungsgemäßen Datenübermittlung nach § 301 SGB V bei gesetzlichen Krankenkassen,

- Korrektur von Falldaten, Bearbeitung von Abrechnungskonflikten, Reklamationen und MDK-Gutachten sowie Auswertungen zu Reklamationsergebnissen,

- Generierung von Mahnlisten und Patientendaten,

- Teilnahme an zentralen Veranstaltungen des Konzernbereichs Erlösmanagement,

- Kommunikation mit externen und internen Leistungserbringern,

- Berichterstattung an die Abteilungsleitung.