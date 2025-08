Teamleiter /-in Ambulante Rechnungsprüfung (m/w/d) Berufsgenossenschaft Holz und Metall Mainz

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall, Mainz sucht am Standort Mainz eine Teamleiterin / einen Teamleiter Ambulante Rechnungsprüfung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.bghm.de

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Teamleiter Ambulante Rechnungsprüfung

Vollzeit unbefristet

Vergütung: Bezahlung nach Entgeltgruppe 9b BG-AT - zzgl. eines vollen 13. Monatsgehalts (47.060 – 66.430 € jährlich)

29-2072.00 Rechnungsprüfung Verwaltung

Als Teamleiter/-in leiten Sie das Team fachlich und personell an drei Standorten (Mainz, München, Stuttgart).

Sie bearbeiten und überwachen organisatorische Anforderungen an das Team, erstellen Arbeitsabläufe und optimieren diese durch stetig abgeleitete Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Zudem nehmen Sie Ergebniskontrollen im Rahmen der laufenden Rechnungsprüfung vor.

In komplexen Einzelfällen prüfen Sie die Vorlagen der Rechnungsprüfer/-innen und entscheiden darüber oder leiten diese bei Bedarf zur Klärung weiter.

Sie koordinieren Vertretungsregelungen innerhalb des Teams und nehmen Anpassungen im Geschäftsverteilungsplan vor.