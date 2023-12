Teamleiter im Team Medizintechnik (m/w/d) Mühlenkreiskliniken AöR

Die Mühlenkreiskliniken AöR, Minden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Teamleiter *in im Team Medizintechnik (m/w/d) der Abteilung IT & Medizintechnik (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.muehlenkreiskliniken.de

Mühlenkreiskliniken AöR

Teamleiter *in im Team Medizintechnik

k.a

Vergütung: Vergütung nach EG 12 TVöD-K

29-2072.00 Medizintechnik Verwaltung

• Sicherstellung des zuverlässigen, serviceorientierten Supports der Medizintechnik und medizinischen IT mit deren Subsystemen • Koordination des Teams zur Dokumentation durchgeführter Tätigkeiten nach gesetzlichen Anforderungen • Entwickeln von Strategien zur Nutzung von bestehenden und neuen medizintechnischen Verfahren für den Betrieb von Medizinprodukten unter Berücksichtigung der administrativen und klinisch-organisatorischen Prozesse und Forschung und Lehre • Projektleitung und Umsetzung standort- und systemübergreifender MIT-Projekte • Koordination, Steuerung und Monitoring von Projekten im Team • Zuarbeit zur Wirtschaftsplanung der MIT • Berichterstattung zum Stand der Aufgabenerledigung, der Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit des Teams gegenüber der Abteilungsleitung • Koordination der organisatorischen Belange im Team, wie der Notdiensteinsätze und der Abwesenheitsplanung (Krankheit, Urlaub etc.) • Entscheiden über und Veranlassen der Beschaffung von erforderlichen Hard- und Software-Komponenten sowie Dienstleistungen

• Qualifizierte abgeschlossene Ausbildung im IT-Umfeld mit erfolgter Weiterbildung zum/zur staatlich geprüften Techniker*in der Fachrichtung Medizintechnik oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich IT oder Medizin- und Gesundheitstechnologie

• Erfahrungen in der Administration und Betreuung von medizinischer IT und Medizinprodukte

• Interesse an IT-Anwendungen im Gesundheitswesen, idealerweise Kenntnisse über klinische Abläufe

• Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse