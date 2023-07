Teamleiter / Teamleiterin Rechnungsprüfung (stationär) (m/w/d) Berufsgenossenschaft Holz und Metall Mainz

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall, Mainz sucht (vorzugsweise in Hamburg, Bremen oder Hannover) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Teamleiterin / Teamleiter Rechnungsprüfung (stationär) (m/w/d) für die Hauptabteilung Zentrale Rehabilitationsaufgaben (Stellenanzeige).

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Teamleiter Rechnungsprüfung (stationär)

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Entgeltgruppe 9b BG-AT (entspricht TVöD Bund)

Team fachlich und personell (standortübergreifend) leiten

Arbeitsabläufe erstellen, optimieren und Qualitätssicherung betreiben

Vorlagen von stationären Rechnungen und Erstattungsansprüchen der Krankenkassen in Einzelfällen prüfen

abrechnungsrechtliche Fragen in der Krankenhausabrechnung beantworten

Ergebniskontrollen in der laufenden Rechnungsprüfung vornehmen

Kontrolle im Zahlverfahren durchführen