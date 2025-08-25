Teamleitung Controlling / Krankenhauscontroller (m/w/d) Diakoneo KdöR Personal und Recht
Die Diakoneo KdöR Personal und Recht sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Controlling (m/w/d) für den Bereich Gesundheit / Krankenhauscontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).
www.diakoneo.de
Vorbereitung und Durchführung der Budget- und Entgeltverhandlungen nach KHEntgG,
Durchführung aller externen Datenlieferungen (InEK, Statistisches Landesamt, BWKG, Ausbildungsfonds etc.),
Erstellung der Forecasts sowie Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen,
Weiterentwicklung des internen Reportings (Leistungs-, Finanz-, Personalreporting) einschließlich des Data Warehouse und der mehrstufigen Bereichsergebnisrechnung
Erstellung der jährlichen Wirtschaftsplanung sowie die Erstellung von Analysen und Ad-hoc-Auswertungen,
Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen zur finanziellen Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen.
Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, Controlling oder vergleichbare Qualifikation.
Mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhauscontrolling, Krankenhausfinanzierung und der Kosten- und Leistungsrechnung ist Einstellungsvoraussetzung.
Sicherer Umgang mit MS Excel und idealerweise Erfahrungen mit ERP- oder BI-Systemen.
Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise.