Teamleitung Controlling / Krankenhauscontroller (m/w/d) Diakoneo KdöR Personal und Recht

Teamleitung Controlling / Krankenhauscontroller (m/w/d)

Scan QR-Code 107838Die Diakoneo KdöR Personal und Recht sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Controlling (m/w/d) für den Bereich Gesundheit / Krankenhauscontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Diakoneo KdöR Personal und Recht: Teamleitung Controlling / Krankenhauscontroller (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.diakoneo.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Diakoneo KdöR Personal und Recht

Ausgeschriebene Stelle:
Teamleitung Controlling

Bewerbungsanschrift:
Heckenstraße 10

91564
Neuendettelsau



Bundesland:
BY
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: 70.000€ - 90.000 EUR (AVR Bayern)

Kategorisierung:
29-2072.00 Controlling Verwaltung

Aufgaben:

Vorbereitung und Durchführung der Budget- und Entgeltverhandlungen nach KHEntgG,
Durchführung aller externen Datenlieferungen (InEK, Statistisches Landesamt, BWKG, Ausbildungsfonds etc.),
Erstellung der Forecasts sowie Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen,
Weiterentwicklung des internen Reportings (Leistungs-, Finanz-, Personalreporting) einschließlich des Data Warehouse und der mehrstufigen Bereichsergebnisrechnung
Erstellung der jährlichen Wirtschaftsplanung sowie die Erstellung von Analysen und Ad-hoc-Auswertungen,
Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen zur finanziellen Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen.

Ausbildung:

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, Controlling oder vergleichbare Qualifikation.

Berufserfahrung

Mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhauscontrolling, Krankenhausfinanzierung und der Kosten- und Leistungsrechnung ist Einstellungsvoraussetzung.
Sicherer Umgang mit MS Excel und idealerweise Erfahrungen mit ERP- oder BI-Systemen.

Fähigkeiten:

Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise.

Online seit
2025-08-25
Gültig bis
2025-09-23





