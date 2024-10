Teamleitung im Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Lippe GmbH

Die Klinikum Lippe GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-lippe.de

Klinikum Lippe GmbH

Teamleitung im Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

38,5

Vergütung: Bezahlung nach TVöD / VKA

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Führung des 13-köpfigen Teams von DokumentationsassistentInnen am Standort Detmold Optimierung der erlösrelevanten Dokumentation in Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen - Insbesondere Kontrolle / Optimierung der durchgeführten Kodierung und der zugrunde liegenden Dokumentation - Begleitung und Einführung der Fallbegleitenden Kodierung Mitarbeit in der Rechnungsreklamation, z.B. Bearbeitung neg. MD-Gutachten, Erörterungsverfahren

Mehrjährige Erfahrung in somatischer Kodierung und MD-Gutachten Bearbeitung

Klinische Tätigkeit in einem Gesundheitsberuf

Wünschenswert aber nicht Voraussetzung ist eine Erfahrung in Mitarbeiterführung

Gutes EDV Verständnis, Kenntnisse in ISH-Med, MOMO und KODIP sind von Vorteil, MS-Office Kenntnisse sind hilfreich