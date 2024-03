Teamleitung im Medizincontrolling (w/m/d) Universitätsklinikum Tübingen

Das Universitätsklinikum Tübingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung im Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Tübingen

Teamleitung im Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

mind. 80%

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Leitung und Steuerung des Bereichs Erlösmanagement bestehend aus einem Team mit sieben Mitarbeiter*innen (Ärzt*innen und Medizincontroller*innen) Zentrale Koordination und Bearbeitung der Nachverfahren und Erörterungsverfahren bei Anfragen des Medizinischen Dienstes (MD), inkl. Klagefälle Prüfung der Kodierung von stationären Hochkostenfällen vor Abrechnung sowie vor Unterlagenversendung an den MD Kommunikation mit allen klinischen Berufsgruppen sowie externen Verhandlungspartnern, insbesondere Kostenträgern und MD Optimierung, Standardisierung und Digitalisierung der administrativen Arbeitsprozesse in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen

Erfahrung in der Bearbeitung von Anfragen des Medizinischen Dienstes (MD), der Kodierung sowie des Medizincontrollings

Fundierte Kenntnisse in Bezug auf Krankenhausfinanzierungssysteme (DRG, PEPP, etc.)

Freude an der Kommunikation mit den Krankenkassen, dem Medizinischen Dienst sowie allen Berufsgruppen im Krankenhaus

Erste Führungserfahrung und Erfahrung bei der nachhaltigen Umsetzung von Projekten

Sicherer Umgang mit den gängigen EDV-Systemen (MS-Office-Paket, v.a. Excel, Kodier-Software sowie Krankenhausinformationssystemen)