Teamleitung Kodierfachkräfte (m/w/d) Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH

Die Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Kodierfachkräfte, Dokumentationsfachkräfte / MD-Bearbeitung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.klilu.de

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH

Teamleitung Kodierfachkräfte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD/VKA

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie sind mit Begeisterung bei der Sache, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung weiterer Ansätze im Bereich der Erlössicherung geht

Sie überwachen und entwickeln die Kodier- und Dokumentationsqualität weiter, kontrollieren die Tumordokumentation sowie ext. Qualitätssicherung in den Ihnen zugeordneten Abteilungen und stehen darüber hinaus in kollegialem Kontakt zu den unterschiedlichen Abteilungen in unserem Haus

Weiterhin sind Sie federführend an der Bearbeitung der MD-Anfragen Ihrer Abteilungen beteiligt