Teamleitung Medizincontrolling m/w/d für den Bereich Kodierung und Med. Dokumentation Klinikum Lippe GmbH

Die Klinikum Lippe GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Medizincontrolling (m/w/d) für den Bereich Kodierung und Med. Dokumentation (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.klinikum-lippe.de

Klinikum Lippe GmbH

Teamleitung Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

38,5

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Kontrolle der durch medizinische Dokumentationsassistentinnen/-assistenten durchgeführten Kodierung und Abschluss der Behandlungsfälle im medizinischen Dokumentationssystem

- Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte und der Dokumentation in den Funktionsbereichen durch Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegekräften

- Mitarbeit an der Umsetzung der permanenten neuen Dokumentationsanforderungen im DRG-System

- Mitarbeit in der Fallanalyse zur Vorbereitung und Durchführung von Fallprüfungen und Begehungen durch den Medizinischen Dienst

- Unterstützende Aufgaben wie z.B. Erstellung Qualitätsbericht, InEK Datenlieferungen, externe Qualitätssicherung und Beantragung im NUB Verfahren

- Informationstransfer von Neuerungen im DRG und PEPP System an die MDA und in die Kliniken

- Führung und Entwicklung des Teams der Kodierfachkräfte sowie Begleitung in der Kommunikation mit den Kliniken

- Weiterentwicklung und Optimierung der Abläufe und Strukturen im Medizincontrolling sowie der fallbegleitenden Kodierung

- Neben der Tätigkeit als Kodierfachkraft bzw. Med. Dokumentationsassistent unterstützen Sie ständig den Leiter des Medizincontrollings

- Sie sind darüber hinaus Ansprechpartner der Kodierfachkräfte bzw. Med. Dokumentationsassistenten im operativen Tagesgeschäft.