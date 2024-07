Teamleitung Medizinische Dokumentation (w/m/d) Jüdisches Krankenhaus Berlin

Das Jüdische Krankenhaus Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Medizinische Dokumentation (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.JKB.de

Jüdisches Krankenhaus Berlin

Teamleitung Medizinische Dokumentation

BE

Voll- oder Teilzeit

39

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Kenntnisse der Anforderungen im DRG-Umfeld durch Berufserfahrung in der Kodierung bzw. Ausbildung im Bereich der medizinischen Dokumentation

- Idealerweise Erfahrungen bei der fallbegleitenden / patient:innennahen Kodierung

- Sicherer Umgang mit IT-Werkzeugen; Erfahrungen in der Anwendung von SAP/IS-H von Vorteil

- Erfahrungen in der Durchführung von Projekten