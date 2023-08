Trainee im Medizincontrolling Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl

Das Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Trainee im Medizincontrollingn (m/w/d) (Stellenanzeige).

Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl

Trainee im Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach nach TVöD-K

29-2072.00 Trainee Verwaltung

- Das Traineeprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, sich für eine Führungsposition im Medizincontrolling zu qualifizieren

- Sie lernen, sich im täglichen Geschäft in der Schnittstelle der Medizin und Verwaltung sicher zu bewegen, dazu gehören u.a. das Umsetzen medizinischer Inhalte in abrechnungsrelevante Kodierung oder der Umgang mit den Steakholdern Pflege, Ärzteschaft, Krankenkassen und dem Medizinischer Dienst

- In einem 24 monatigen Trainee Programm werden Sie überwiegend in einer unserer Betriebsstellen im Bereich der Fallkodierung, in dem Patientenmanagement und im operativen Medizincontrolling eingesetzt

- Ergänzend zum Training-on-the-job erfolgt ein Ausbildungsblock im Geschäftsbereich Medizinstrategie in der Konzern-Zentrale in Offenburg.

- Hier erhalten Sie Einblicke in die Zusammenarbeit mit den acht Betriebsstellen des Ortenau Klinikums und in die Projektarbeit des strategischen Medizincontrollings

- Ihre fachliche und persönliche Entwicklung unterstützen wir im Rahmen der Traineeausbildung durch entsprechende Fortbildungsveranstaltungen

- Sie bearbeiten kontinuierlich eigene Projekte und unterstützen die Mitarbeiter in den administrativen Bereichen und im operativen Tagesgeschäft