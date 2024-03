Trainee Unternehmenssteuerung (m/w/d) Evangelische Kliniken Rheinland gGmbH Bergisch Gladbach

Die Evangelische Kliniken Rheinland gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Trainee Unternehmenssteuerung (m/w/d) mit Schwerpunkt in den Bereichen Management und Controlling / Finanzen (Stellenanzeige).

Evangelische Kliniken Rheinland gGmbH

Trainee Unternehmenssteuerung

Vollzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Trainee Verwaltung

Sie lernen alle Unternehmensbereiche während einer Hospitationsphase von zwölf Wochen kennen und bekommen so einen Gesamteindruck unserer umfassenden Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung für die Menschen vor Ort.

Im Anschluss unterstützen Sie uns vor allem in der Unternehmenssteuerung und durchlaufen die kaufmännischen Bereiche Controlling und Finanzbuchhaltung.

Die dritte Stufe des Traineeprogramms macht Sie mit dem Bereich des Managements vertraut und Sie setzen Ihr erlerntes Wissen bei der Unterstützung und Fortentwicklung laufender Projekte ein.