Trainer / Lernbegleiter / Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) WBS TRAINING AG Homeoffice

Die WBS TRAINING AG sucht einen/eine Trainer / Lernbegleiter - Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

WBS TRAINING AG

Trainer / Lernbegleiter / Klinische Kodierfachkraft

BE

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Als Mitarbeiter:in der WBS TRAINING AG vertritts du dein Fachgebiet mit Leidenschaft und Weitblick. In deiner Rolle als Trainer:in steht das Ziel der Kompetenzentwicklung der Kursteilnehmenden im Vordergrund. Du verstehst dich in deiner Unterrichtsgestaltung sowohl als Inputgeber:in als auch als Unterstützung in der Rolle einer Lernbegleiter:in Lernen 4.0!

Dazu gehört:

Fachbezogener Unterricht aus dem Homeoffice im WBS LearnSpace 3D®

Konzeption und Anwendung verschiedener Lehrmethoden für die Unterrichtsgestaltung

Vermittlung von praxisnahen Fallbeispielen mit der Software Kodip

Vorbereitung und Durchführung von Lernerfolgskontrollen

Mitwirkung an qualitätssichernden Maßnahmen