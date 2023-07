Wissenschaftlicher Mitarbeiter f.d. Stabsbereich Qualitätssicherung IQWIG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen Köln

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG), Köln sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) für den Stabsbereich Qualitätssicherung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Bewerbung@iqwig.de

Mehr Informationen: www.iqwig.de

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Leistungsgerechte Vergütung nach Tarifvertrag (MDK-T)

29-2072.00 Wissenschaftliche Mitarbeit

- Ausgewiesene Erfahrungen in der Erstellung von systematischen Übersichtsarbeiten, insbesondere im Zusammenhang mit Gesundheitstechnologiebewertungen (HealthTechnology Assessments, HTA) sowie in der Begutachtung wissenschaftlicher Texte

- Ausgereifte methodische Expertise sowie Kenntnisse in der Redaktion von Texten sind von Vorteil

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

- Sicherer Umgang mit MS Office und modernen Informationsmedien