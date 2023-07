Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) Universität Bielefeld OWL

Die Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld sucht einen/eine Wissenschaftlichen Mitarbeiter*in (m/w/d) (Stellenanzeige).

Universität Bielefeld

Wissenschaftlichen Mitarbeiter

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach E13 TV-L

29-2072.00 Wissenschaftliche Mitarbeit Forschung

Als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) werden Sie das Projekt am Standort Bielefeld verantwortlich koordinieren, an den projektbezogenen Berichtspflichten mitwirken und mit dem Projektkonsortium kooperieren. Sie übernehmen insbesondere die nachstehenden Aufgaben – teilweise in Doppel-Reviewtätigkeit mit der*dem wiss. Mitarbeiter*in der Universität Marburg: Die Beschäftigung ist der wissenschaftlichen Qualifizierung förderlich.

- systematische Literaturrecherchen nach evidenzbasierten Leitlinien, systematischen Übersichtsarbeiten etc., Auswahl und Qualitätsbewertung der einzuschließenden Dokumente, Datenextraktion, Informationssynthese, Grading der Evidenz und Formulierung von Entwurfsempfehlungen für den Konsensprozess (60 %)

- Erstellung von (inter-)nationalen Publikationen, Lang- und Kurzfassung der Leitlinie, Koordination der Erstellung des Leitlinien(methoden)reports sowie implementierungsfördernder Materialien und Tools für Aus, Fort- und Weiterbildung (25 %)

- selbstständige Rekrutierung und Koordination des Praxispanels aus Hausärzt*innen und Ärzt*innen in Weiterbildung zur Priorisierung von Schlüsselfragen sowie Diskussion der Entwurfsempfehlungen (15 %)