Das Universitätsklinikum Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Dokumentations- und Kodierfachkraft (m/w/d) für die Augenklinik (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

www.klinikum.uni-heidelberg.de

Kodierfachkraft

Teilzeit

19,25

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie betreuen verschiedene Stationen und OPS bei der DRG-Kodierung und stellen eine Erfassung aller abrechnungsrelevanter Leistungen und Diagnosen in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Team sicher

Sie unterstützen und betreuen die Stationen bei der Erfassung, Dokumentation und Bearbeitung von MDK-Anfragen in enger Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Qualitätsmanagement / Medizincontrolling

Sie stellen die korrekte Dokumentation in den Ambulanzbereichen sicher und stehen den Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite

Sie betreuen die technische Einführung neuer Erfassungsmethoden im Rahmen der DRG-Verschlüsselung

Sie erstellen aktueller Statistiken und Präsentationen nach Maßgabe der Abteilung

Sie unterstützen die Abteilung bei der Umsetzung von Neuerungen im DRG-System