Die Kreisklinik Ebersberg gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine erfahrenen/e Medizincontroller/in / Kodierfachkraft (w/m/d) für das MD-Management (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinik-ebe.de

Kreisklinik Ebersberg gGmbH

Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Praktische Berufserfahrung im Krankenhausbereich wünschenswert

Mehrjährige praktischer Erfahrung in der Kodierung oder in der DRG Abrechnungsprüfung auf Kostenträgerseite

Einschlägige Erfahrung im Umgang mit dem Medizinischen Dienst (MD)

Sichere Anwendung der PrüfVV

Kenntnisse in der aktuellen Rechtsprechung

Erfahrung in den Systemen Medico und Amondis wünschenswert, jedoch keine Bedingung