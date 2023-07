Die Hospital zum Heiligen Geist gGmbH Fritzlar sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Hospital zum Heiligen Geist gGmbH

Kodierfachkraft im Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

20-39 Std. / Woche

Vergütung: Vergütung in Anlehnung an den TVÖD

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

Mehrjährige Berufserfahrung mit Grundkenntnissen des DRG-Systems und den geltenden Abrechnungsbestimmungen sind von Vorteil

Du bist versiert in Word, Excel und Outlook.

Idealerweise besitzt Du bereits Erfahrungen in der Dokumentation in Klinik-Informationssystemen. In unserem Hospi nutzen wir das System Orbis. Natürlich lassen wir Dich nicht alleine und zeigen Dir in der Einarbeitung die benötigten Funktionen Step-by-Step.