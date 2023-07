Die Klinikum Merzig gGmbH hat zum 01. Mai 2022 die Stelle als Stellvertretender Verwaltungsdirektor (m/w/d) zu besetzen (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.mzg.shg-kliniken.de

Klinikum Merzig gGmbH

Stellvertretender Verwaltungsdirektor

Vollzeit

Vergütung: Vergütung gem. TV-öD

29-2072.00 Management Verwaltung

- Ständiges Mitglied im Krankenhausdirektorium im Dreiklang des ärztlichen und pflegerischen Dienst sowie der Ökonomie am Standort des Klinikums Merzig

- Übergeordnete Leitungsfunktion für die Bereiche Finanzen, Controlling, Medizincontrolling und Stäben des Klinikums Merzig gem. Geschäftsverteilungsplan

- Kaufmännische Leitung des SHG-Seniorenzentrums von Fellenberg-Stift Merzig sowie der Medizinischen Versorgungszentren Merzig gGmbH und Losheim GmbH mit einhergehender Prokura

- Weiterentwicklung und operative Führung der zugeordneten Bereiche zur Sicherstellung der Ausrichtung unserer Aktivitäten an der Konzernstrategie und dem wirtschaftlichen Erfolg

- Mitarbeit bei der Erstellung von Jahresabschlüssen, Wirtschafts- und Leistungsplanungen

- Strategische Planung und Durchführung von Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern

- Erstellung von Businessplänen in enger Abstimmung mit dem Verwaltungsdirektor und in interdisziplinären Teams

- Ständiger Vertreter des Verwaltungsdirektors mit hohem Engagement an der Schnittstelle Medizin & Ökonomie

- Möglichkeit zur aktiven Teilnahme an der Entwicklung eines innovativen Versorgungskonzepts für das Nordsaarland

- Teilnahme an SHG-weiten Konzern-Projekten mit hoher Relevanz für das Klinikum Merzig

- Kommunikation im SHG-Netzwerk leitender Führungskräfte