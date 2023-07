Die Universitätsmedizin Greifswald sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Chief Medical Information Officer (CMIO) (m/w/d) im Ressort des Ärztlichen Vorstands (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www..de

Universitätsmedizin Greifswald

Chief Medical Information Officer

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-Ä oder AT-Vetrag

29-2072.00 IT Verwaltung

Sie sorgen dafür, dass die Krankenversorgung an der Universitätsmedizin Greifswald optimal durch die IT unterstützt wird.

Daher sind Sie die*der erste Partner*in des CIO und vertreten die Anliegen der Krankenversorgung in der IT.

Sie definieren und modellieren in dieser Rolle an der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) klinische Prozesse und steuern die Implementierung im KAS.

Als Teil einer multiprofessionellen disziplinären Einheit verantworten Sie die Einführung und Entwicklung innovativer digitaler Prozessabläufe und Konzepte zur Digitalisierung der Krankenversorgung.

Sie nutzen somit das Potenzial der Digitalisierung um eine qualitativ hochwertige, auf den neuesten Erkenntnissen der Forschung basierende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, welche die Bedürfnisse aller Beteiligten adressiert und Synergien zwischen medizinischen Berufsgruppen ermöglicht.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind:

Optimierung und Priorisierung der IT-Prozesse der UMG für die Krankenversorgung durch enge Abstimmung mit dem CIO

Medizinische Prozesse analysieren, verstehen und dokumentieren

Eigenständige Entwicklung und Optimierung von Prozessen und deren End-to-End-Betrachtung sowie die Analyse der fachlichen und technischen Umsetzbarkeit (ggf. mit externen Kooperationspartnern)

Koordination und Moderation der projektbezogenen Zusammenarbeit und multiprofessionellen Arbeitsgruppen

Prozessoptimierung unter Berücksichtigung klinischer, pflegerischer und administrativer Aspekte

Mitwirkung bei der weiteren KAS-Implementierung definierter Prozesse (Customizing)

Organisation von Schulungen vor Produktivsetzung der Prozesse

Erarbeitung kompatibler, integrierter prozessualer Konzepte für das forschungsunterstützende KAS+