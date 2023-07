Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Abteilungsleitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Abteilungsleitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Verstärken Sie unser Team als Leiter*in der Abteilung Medizincontrolling. Als erfahrene Führungskraft des Krankenhausmanagements obliegt Ihnen die systematische Analyse und Verbesserung medizinisch-organisatorischer Prozesse, die medizinökonomische Unternehmensentwicklung und -beratung, die Qualitätssicherung der Leistungsdokumentation sowie das Erlösmanagement in der Zusammenarbeit mit den Kostenträgern und den Gutachterdiensten (z.B. Medizinischer Dienst). Eine besondere Stellung nimmt das strategische Medizincontrolling inkl. der Vorbereitung und Begleitung der jährlichen Budgetverhandlungen ein. In enger Zusammenarbeit mit anderen relevanten Direktionsbereichen berichten Sie direkt an den Vorstand und koordinieren und bewerten Analysen zu leistungs- und kostenrelevanten Sachverhalten des DRG- und PEPP-Systems.