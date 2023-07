person_search

Das Kantonsspital St. Gallen sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Ärztin / Arzt in der chirurgischen Kodierung (m/w/d) in der Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.kssg.ch

Kantonsspital St. Gallen

Ärztin / Arzt in der chirurgischen Kodierung

Bewerbungsanschrift:

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St. Gallen

Voll- oder Teilzeit

80-100%

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

Aufgaben: - Implementierung einer ergebnisorientierten Kodierung in der chirurgischen Klinik

- Korrekte, vollständige und termingerechte Kodierung als Pre-Coding während des stationären Aufenthaltes

- Aktive Beteiligung an der Optimierung von Austritts- und Operationsberichten hinsichtlich der DRG-Einstufung

- Mitarbeit im klinischen Alltag im Sinne der Visitenbegleitung und der engen Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Personal

- Qualitätssicherung der Kodierung in enger Zusammenarbeit mit internen Abteilungen

Ausbildung: - Fachärztin/-arzt Chirurgie

Berufserfahrung - Erfahrung in der medizinischen viszeralchirurgischen Kodierung von Vorteil

- Klinische Erfahrung in der Chirurgie von Vorteil

- Interesse an der medizinischen Kodierung

Fähigkeiten: - Zuverlässige, strukturierte und exakte Arbeitsweise

