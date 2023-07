Die Klinikum Niederlausitz GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Medizincontrolling und Patientenmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-niederlausitz.de

Klinikum Niederlausitz GmbH

Leiter Medizincontrolling und Patientenmanagement

Vollzeit

38

Vergütung: attraktive Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Gesamtverantwortung für den Bereich Patientenmanagement, Medizincontrolling, Archiv und Schreibdienst

- Personal- und Führungsverantwortung für die dem Bereich zugeordneten Beschäftigten

- Organisation des stationären administrativen Patientenprozesses und dessen ständige Weiterentwicklung und Optimierung in den einzelnen Teilbereichen

- Beratung des ärztlichen und pflegerischen Personals in Fragen der Kodierung und Dokumentation

- Sicherstellung einer zeitnahen und korrekten Abrechnung der stationären Krankenhausleistungen und Forderungsüberwachung

- Organisation und Kontrolle des ordnungsgemäßen Datenaustausches mit den Kostenträgern nach § 301 SGB V

- Korrespondenz mit den Kostenträgern und MDK bezüglich Fragen der Abrechnung

- Rechnungskorrekturen nach den Prüfungen des medizinischen Personals

- Kassenführung

- Standesamtsmeldungen

- Sicherstellung der effektiven Zusammenarbeit mit den an der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen und den Verwaltungsbereichen (insbesondere den Bereichen Finanzmanagement und kaufmännisches Controlling)