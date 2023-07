Ameos Ost sucht am Standort Aschersleben zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Zentrale Leitung Patientenabrechnung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.ameos.eu

Ameos Ost

Leitung Patientenabrechnung

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Patientenabrechnung Verwaltung

• Zentraler Ansprechpartner, Unterstützungsfunktion und regionale Gesamtverantwortung für den Bereich Patientenabrechnung und je nach Standort auch für die Patientenaufnahme

• Koordination und Sicherstellung einer zeitnahen und korrekten Abrechnung aller Krankhausleistungen (DRG, EBM, GOÄ) an den Standorten der Region

• Koordination und Monitoring der Abrechnung für die Poliklinika und andere ambulante Einrichtungen in der Region Ost

• Enge Kooperation und Zusammenarbeit mit den anderen nicht-medizinsichen Funktionsbereichen, insbesondere dem Medizincontrolling und der Finanzbuchhaltung in der Regionalzentrale oder vor Ort

• Unterstützung der Standorte bei der Organisation und Kontrolle der ordnungsgemäßen Datenübermittlung an die Kostenträger nach § 301 SGB V

• Fallweise Vertretung vor Gericht bei Klagen gegen die Krankenkassen, enge Kooperation mit dem regionalen Medizincontrolling dazu

• Unterstützung der Standorte bei Korrespondenz mit den Krankenkassen bei Abrechnungsproblemen

• Sicherstellung einer zeitnahen Rechnungsprüfung von Kooperations- und Konsiliarverträgen an den Standorten

• Hilfestellung bei der Festlegung und passgenauen Berechnung der Abgaben bzw. Beteiligung für Honorareinnahmen bei neuen Verträgen

• Permanente Optimierung der Prozesse und der Aufbau- und Ablauforganisation des Bereiches aus regionaler Sicht, Standardisierung der Abläufe und Herangehensweisen