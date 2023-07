Die Thüringen-Kliniken GmbH sucht am Standort Saalfeld zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Kodierung (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.thueringen-kliniken.de

Thüringen-Kliniken GmbH

Teamleitung Kodierung

Vollzeit

40

Vergütung: Vergütung nach Haustarifvertrag

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Leitung, Gestaltung und Weiterentwicklung des Bereichs Kodierung

Absicherung der Primärkodierung von stationären Behandlungsfällen

Verantwortung für die Sicherstellung von Fall- und Monatsabschlüssen

fallbegleitende Beratung der an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen im klinischen Alltag

Unterstützung der medizinischen Bereiche in Fragen der Behandlungsdokumentation und bei der Optimierung der Patientenakten

aktive Initiierung und Mitwirkung beim Aufbau einer erlössichernden und anfragenreduzierenden Datenbasis bei Fehlbelegungsrisiken, Komplexbehandlungen und Strukturvoraussetzungen inklusive der Weiterentwicklung klinischer Dokumentationssysteme

Organisation und fachliche Anleitung der Mitarbeiter*innen im Bereich Kodierung

Bearbeitung Medizinischer Begründungen (MBEG), Krankenkasseninformationen (KAIN) und Informationen der Krankenhäuser (INKA) in Abstimmung mit dem MD-Management

Beratung und Schulung der klinischen Leistungserbringer hinsichtlich der Dokumentation, Kodierung und des Fallmanagements

Mitwirkung bei der externen Qualitätssicherung

Mitwirkung bei der strukturierten Bearbeitung offener Posten aus stationären Behandlungsfällen und Weitergabe an das MD-Management

Vertretung der Teamleitung MD-Management