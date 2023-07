Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-hochrhein.de

Klinikum Hochrhein GmbH

Leitung Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Operative und strategische Gesamtleitung und Organisation des Medizincontrollings Analyse und transparente Darstellung der medizinischen Leistungsentwicklung und Reporting in Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Finanzen und Controlling Steuerung und Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation und -abbildung für die Abrechnung nach DRG und den Bereich der ambulanten Leistungen Kontinuierliche Überwachung der Kodierqualität MDK-Management (Klassifikation von Anfragen, Überwachung der Anfragequoten, Vorbereitung, Widerspruch, Schlichtung, Klage, Vertretung vor Gericht) Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung der Entgelt­verhandlungen Ansprechperson für die Geschäftsleitung und Chefärzte

Umfangreiche Kenntnisse in der DRG-Systematik sowie den zugrundeliegenden Normen, insbesondere im MD-Management und in den sozialrechtlichen Regelungen der Krankenhaus­abrechnung

Versierter Umgang mit Krankenhausinformationssystemen (idealerweise Orbis) und MS Office

Interesse an der Optimierung medizinischer Prozesse und hohe Zahlenaffinität