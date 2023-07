Die St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Patientenmanagement (d/w/m) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof GmbH

Leitung Patientenmanagement

Vollzeit

Vergütung: tarifliche Vergütung

Gesamtverantwortung für die Bereiche Patientenverwaltung, stationäre und ambulante Leistungsabrechnung und Archiv Führung und Weiterentwicklung der Teams Sicherstellung von konstruktiver und zielführender Zusammenarbeit der Abteilung mit, den an der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen, den Verwaltungsbereichen, hier insbesondere den Bereichen, Medizincontrolling, kaufmännisches Controlling, Finanzbuchhaltung und IT Verantwortung für die Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V inklusive Fehleranalyse und Umsetzung von Gesetzesänderungen Professionelle Zusammenarbeit mit Kostenträgern und Leistungserbringern Analyse und Optimierung der internen und externen Prozesse Überwachung der korrekten Abbildung der Budgetvereinbarungen in den IT-Systemen, insbesondere der Zusatzentgelte und NUBs

Mehrjährige Berufserfahrung in der Patientenverwaltung eines Krankenhauses in leitender Stellung

Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen und Rechtsverhältnisse zwischen Patient, Krankenhaus und Kostenträger

Umfassende Fachkenntnisse in allen Abrechnungsbereichen, DRG, PEPP, GOÄ, EBM und Ambulantes Operieren, ASV

Sicherer Umgang mit digitalen Medien insbesondere mit SAP, dem Krankenhaus- informationssystem, idealerweise mit iMedOne und den MS-Office-Produkten

Wirtschaftliches Denken und die Fähigkeit, in Veränderungsprozessen zielgerichtet und ergebnisorientiert zu agieren