NEU! Seminar "Medizin- und Krankenhausrecht als nicht-Jurist verstehen - inkl. Lehrbuch" am 18.09.14 (Münster). Anhand von vielen praktischen Beispielen wird die sonst so trockene juristische Materie anschaulich und leicht verständlich vermittelt. Für leitende Ärzte und Ärzte mit Karriereperspektiven sowie Krankenhausmitarbeiter in Führungsaufgaben (HC&S AG Münster).