Stv. Leitung Medizinische Dokumentation PEPP ZfP Suedwuerttemberg Bad Schussenried

Das ZfP Südwürttemberg, Bad Schussenried sucht für das Team Medizinische Dokumentation / PEPP eine Stellvertretende Leitung mit Schwerpunkt KIS (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.zfp-karriere.de

ZfP Südwürttemberg

Stv. Teamleitung mit Schwerpunkt KIS

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat angemessene Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Weiterentwicklung unseres Krankenhausinformationssystems NEXUS/KIS in Zusammenarbeit mit allen Usern aller Berufsgruppen und in enger Abstimmung mit der IT

- Vorbereitung von Updates, Test neuer Versionen und Module

- Projektplanung und –begleitung bei Einführung neuer Software / Module / Workflows an allen Standorten des Verbundes

- Beratung und Schulung des ärztlichen und therapeutischen Dienstes, der Pflegenden und Verwaltungsmitarbeitenden in der NEXUS/KIS-Handhabung

- Eigenständige Entwicklung von Schulungsunterlagen

- Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen in die KIS-Anwendung, z.B. für PEPP-Abrechnung, Qualitätssicherung, Hygieneanforderungen

- Schulung von Neueinsteigern und jährlichen Änderungen im OPS / PEPP-System

- Vertretung des Teamleiters in Abwesenheit