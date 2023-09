Diakonie Düsseldorf mit neuem Vorstandsvorsitzenden (Pressemitteilung).

Michael Schmidt wird neuer Vorstandsvorsitzender der Diakonie Düsseldorf. Der 56-jährige Theologe wird Nachfolger von Thorsten Nolting, der im Juni nach München gewechselt war. Michael Schmidt war bisher theologischer Vorstand der Stiftung Friedehorst, einer großen diakonischen Stiftung in Bremen. Wir freuen

uns sehr, einen ausgewiesenen Diakonie-Experten für die Diakonie Düsseldorf

gewonnen zu haben, und auf die spannenden Akzente, die er in den nächsten

Jahren setzen wird", sagt Superintendent Heinrich Fucks, stellvertretender

Kuratoriumsvorsitzender der Diakonie Düsseldorf.

Nach seinem Theologie-Studium in Bielefeld-Bethel, Kiel und Marburg und einem

Vikariat in Paderborn war Michael Schmidt zehn Jahre lang Gemeindepfarrer in

Paderborn, bevor er 2005 als Geschäftsführer des Diakonischen Werks Bremen in

die Hansestadt wechselte. 2013 wurde er dann zum theologischen Vorstand der

Stiftung Friedehorst berufen.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Düsseldorf", sagt Michael Schmidt. "Die

Stelle bietet die Besonderheit, gleichzeitig als Vorstand ein großes

diakonisches Unternehmen zu leiten und als Diakoniepfarrer der Evangelischen

Kirche in Düsseldorf den Menschen am Rande der Gesellschaft eine Stimme zu

geben und für sie einzutreten."

Gestern hat sich Michael Schmidt bei der digitalen Mitgliederversammlung der

Diakonie Düsseldorf und Synode des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf

vorgestellt. Sein Amt in Düsseldorf wird er zum 1. März oder 1. April 2021

antreten.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/aHU' title='Diakonie Düsseldorf mit neuem Vorstandsvorsitzenden'>Pressemitteilung, 15.11.2020