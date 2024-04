Leitung Erlösmanagement (m|w|d) Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde

Die Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde sucht zum frühestmöglichen Eintrittstermin eine Leitung Erlösmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.schuechtermann-klinik.de

Schüchtermann-Klinik

Leitung Erlösmanagement

Vollzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Erlösmanagement Verwaltung

Sie haben einschlägige Berufs- und Führungserfahrung im Bereich des Erlösmanagements mit erfolgreichem Werdegang im Krankenhaussektor oder auf Kostenträgerseite

Sie bewegen sich sicher und souverän in allen Frage- und Aufgabenstellungen zum DRG-System und in der Anwendung der relevanten Gesetze und Verordnungen im Krankenhausrecht

Sie besitzen umfassende Kenntnisse rund um Themen der Kodierung, MD-Verfahren und -Strukturprüfungen, sowie in der Abrechnung im stationären und ambulanten Bereich

Eine hohe IT-Affinität, umfassende Erfahrungen in der Optimierung klinischer Prozesse und in der Projektarbeit runden Ihr Profil ab