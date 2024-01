viacur Interim Management mit neuer Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Über 30 Jahre Erfahrung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft kann Claudia B. Conrad, neue Geschäftsführerin der viacur Gesellschaft für Interim Management, vorweisen. Als Vorstand und Geschäftsführerin in unterschiedlichen Positionen hat sie sowohl in Festanstellung als auch als Interim Manager Krankenhäuser, MVZ und Pflegeeinrichtungen erfolgreich geführt und begleitet.

Für viacur war sie Interim Managerin der ersten Stunde und hat wichtige Mandate

für die 2018 gegründete Gesellschaft übernommen – und wird dies auch weiterhin

neben ihrer Position als Geschäftsführerin tun.

Die Frage, ob der Start in dieser aktuellen Phase besonders anspruchsvoll ist,

beantwortet Conrad so: „Eher im Gegenteil – gerade in einer so herausfordernden

Situation wie der aktuellen Corona-Pandemie bringt Interim Management die

ideale Verbindung aus Kompetenz und Flexibilität. Dies belegen die vielfältigen

Projektanfragen, die wir erhalten“. Hierzu trägt auch die

Gesellschafterstruktur von viacur bei – die Personalberatung Köhn & Kollegen

sowie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Curacon. Die

Synergieeffekte mit der Personalberatung sowie die die Anbindung an die

Unternehmensberatung von Curacon bringen ein breites Leistungsspektrum mit

sich, von dem Mandanten auch begleitend zum Interim-Mandat profitieren.

Über viacur – Gesellschaft für Interim Management in der Gesundheits- und

Sozialwirtschaft

Spezialisiert auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft bietet viacur

bundesweit Unterstützung durch die Übernahme von Interim-Mandaten. Gegründet

2018 von der Personalberatung Köhn & Kollegen und der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft Curacon bietet viacur operative und strategische

Unterstützung für die Überbrückung von Vakanzen in Vorstand oder

Geschäftsführung, für die Steuerung von (Change) Projekten oder auch für die

operative Entlastung in der 2. Leitungsebene. „Mehr als Stabilität“ steht

dafür, dass es sich um mehr als die Unterstützung in Krisenzeiten handelt,

sondern den Fokus auf den nachhaltigen Erfolg des Mandats legt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.viacur.de

Quelle: Pressemitteilung, 11.05.2020